Małgorzata Rozenek-Majdan załatwiła pracę uczestniczce "Projekt Lady"

- Nie przypuszczałam, że to się wszystko tak potoczy. Jestem wdzięczna za każdą taką szansę, którą otrzymałam dzięki 'Projektowi Lady', ale to była tylko szansa. To, jak ją wykorzystałam, zależało tylko ode mnie. Myślę, że wykorzystałam ją w dobry sposób - mówi Bergander.