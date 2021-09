Małgorzata Rozenek była na meczu Polska-Anglia. "Wszyscy oglądali, ona się lansowała"

Zdaniem bardziej krytycznych internautów marynarka była źle dopasowana do sylwetki gwiazdy, bo sprawiła, że jej szczupłe nogi stały się jeszcze chudsze. "Marynara. Szok i niedowierzanie", "Małgosiu bardzo ciebie lubię i szanuję, ale ta marynarka jest bardzo za duża do twojej sylwetki. No i te buty... nogi jak patyczki. Szkoda, bo piękna kobieta, a czasami szpecisz się ubiorem", "Tak się idzie na mecz?", "Następna w gumiakach. Przecież dziś nie pada" – czytamy.