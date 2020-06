Małgorzata Rozenek na planie "Projekt Lady". Pochwaliła się zdjęciami z planu

"Zdjęcia do Projektu Lady 5 ruszyły pełną parą. Nie ukrywam, że na początku byłam przerażona perspektywą powrotu na plan dwa tygodnie po urodzeniu dziecka. Pierwotnie zdjęcia miały ruszyć w marcu i potrwać do połowy kwietnia, ale epidemia wszystko pokrzyżowała" - przyznała w poście na Instagramie.

Oprócz tego, że pandemia zmusiła do przełożenia zdjęć, to pomogła Rozenek w dochowaniu zdrowej ciąży. "Miałam dzięki temu piękną, książkową końcówkę ciąży, co bardzo ucieszyło mojego lekarza prowadzącego, który się śmiał, że trzeba było światowej pandemii, żebym zaczęła się zachować jak kobieta w ciąży" - stwierdziła.