Małgorzata Rozenek na wakacjach. Zachwyca figurą

I choć gwiazda znalazła się w pięknym, gorącym miejscu, nie są to dla niej typowe wakacje. Czy coś w tym dziwnego? Skądże. Urlop z maleńkim dzieckiem to nie taki typowy wypoczynek, na jaki może pozwolić sobie wiele koleżanek z branży.

Wakacje, mniej lub bardziej typowe, to jednak są świetną okazją do tego, by pochwalić się świetną figurą. Tym bardziej, że Małgorzata Rozenek-Majdan ciężko trenuje, by osiągnąć zamierzony efekt, a każdy, kto choć trochę śledzi jej poczynania w sieci może to potwierdzić.