Małgorzata Rozenek o zdradzie. Szczere wyznanie

Nie ma wątpliwości, iż Małgorzata Rozenek odniosła zawodowy sukces. Swoją karierę telewizyjną rozpoczęła od programu "Perfekcyjna Pani Domu", który szybko zyskał popularność. Jego sukces był na tyle znaczący, że producenci zdecydowali się na przeniesienie go z kanału TVN Style do głównego pasma telewizji. Rozenek umiejętnie wykorzystała nadarzającą się okazję i z czasem włączyła się do pracy nad innymi produkcjami. Celebrytka miała okazję spróbować swoich sił m.in. jako prowadząca "Dzień Dobry TVN", obecnie widzowie TVN mogą zaś oglądać ją w nowym programie, "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz".