Małgorzata Rozenek podziękowała za życzenia. "To jedne z najpiękniejszych urodzin w moim życiu"

Czerwiec to dla Małgorzaty Rozenek wyjątkowy okres, szczególnie w tym roku. Po pierwsze, obchodzi urodziny właśnie 1 czerwca, a po drugie, dosłownie niebawem zostanie mamą. Prezenterka pochwaliła się, jak świętowała swój jubileusz w gronie bliskich.

Sama jubilatka napisała zaś: "Kochani bardzo Wam wszystkim dziękuje za życzenia. Ponieważ ostatnio łatwo się wzruszam, to od rana mam mokre oczy. To jedne z najpiękniejszych urodzin w moim życiu”. Zwróciła się też do męża, parafrazując jego życzenia: "@r_majdan i właśnie takich Nas, chcę pamiętać", podsumowała.