Małgorzata Rozenek w długich kozakach. Zmysłowa młoda mama

Małgorzata Rozenek nie pozwoliła sobie na zbyt długi urlop macierzyński. Tuż po narodzinach Henryczka ostro wzięła się do pracy. Wróciła m.in. na plan programu "Projekt Lady" i przygotowuje się do nowego show o roboczej nazwie "Rozenek cudnie chudnie". Ale to wciąż nie wszystko. Perfekcyjna Pani Domu nie zapomina o swoich fanach na Instagramie. Jest z nimi w nieustannym kontakcie i co rusz pokazuje im nowe zdjęcia.