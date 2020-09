Rozenek w szlafroku. Specjalnie zapozowała tak, żeby było widać napis

Małgorzata Rozenek nie zwalnia tempa. Pracowała do ostatnich dni ciąży i wróciła do zawodowych obowiązków kilka tygodni po porodzie. Doskonale wie, że show-biznes bywa kapryśny i nieustannie trzeba zabiegać o uwagę widzów i pracodawców. I to właśnie dlatego pojawiła się już m.in. na planie programu "Projekt Lady" i przygotowuje się do nowego show o roboczej nazwie "Rozenek cudnie chudnie".