Małgorzata Rozenek wycofała się z social mediów. Wyjawiła powód

"Czas, w którym teraz jestem, jest dosyć szczególny i tak się zastanawiałam, jak się z wami komunikować, bo nie ukrywam, że trochę mi was brakuje. Czytając wiadomości wasze również pytacie co u mnie, bo rzadziej się odzywam niż zwykle, ale to dlatego, że powtarzalność mojej rutyny codziennej jest, albo boję się, że może być dla was po prostu nudna. Ja jestem teraz w bardzo specyficznym okresie swojego życia. Mam czas w którym śpię, je trenuję, powtarzam. Po prostu zupełnie inaczej wygląda wszystko to, co robię. Inaczej wygląda mój wolny dzień" - wyjawiła.