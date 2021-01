Nie zamierza milczeć. Wymowne zdjęcie i lawina komentarzy

W środę 27 stycznia Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie głośnego wyroku ws. aborcji, który wywołał jesienią masowe protesty kobiet. Oznacza to, że przepis umożliwiający dotąd Polkom legalne przerywanie ciąży w oparciu o przesłanki patoembriologiczne stracił moc prawną. Za sprawą publikacji kontrowersyjnego wyroku w Polsce zrobiło się równie gorąco jak Meksyku. Jeszcze wieczorem Małgorzata Rozenek-Majdan , jak gdyby nigdy nic, polecała fankom lekturę, w której zanurza się na meksykańskiej plaży. Kiedy w odpowiedzi jej profil zalały wpisy internautów o piekle polskich kobiet, postanowiła odnieść się do wieści z Polski.

Gwiazdy wspierają protesty kobiet

"No woman⚡️No kraj⚡️#ręceopadają #strajkkobiet" - napisała Rozenek w opisie do zdjęcia z poważną miną, która u niektórych wywołała zgoła inne skojarzenia.

"Bo w kraju, w którym chore dzieci przestają interesować rządzących z chwilą narodzenia, a kobiety zmusza się do rodzenia śmiertelnie zniekształconych dzieci, skazując i ją, i je na niewyobrażalne cierpienie, w kraju tak dotkniętym II Wojną Światową, naziole nazywają się patriotami, deklarując odwagę i prawie gotowość do oddania życia za ojczyznę, jednocześnie boją się pod hejterskim komentarzem podpisać imieniem i nazwiskiem, tylko taki strój nam przyszedł do głowy" - napisała w listopadzie Małgorzata-Rozenek Majdan.