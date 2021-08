Małgorzata Socha nie chwali się życiem prywatnym. Teraz zrobiła wyjątek. Tak wygląda jej brat. Podobni?

- Właściwie to bratu zawdzięczam to, że moje dzieciństwo wspominam bardzo dobrze. Jest starszy o dziewięć lat. Byłam z nim mocno związana, on mnie doskonale rozumiał, bo patrząc na moje rozterki, często widział siebie. Bawił się ze mną, krył mnie, kiedy była taka potrzeba. To on razem ze swoją dziewczyną zabierał mnie do kina. Rodzice zawsze tworzyli w stosunku do nas wspólny front, więc my dla przeciwwagi też trzymaliśmy się razem. Gdy się wyprowadził z rodzinnego domu, to był dla mnie wielki dramat. Bardzo to przeżyłam, byliśmy trochę jak bliźnięta - wspominała artystka na łamach magazynu "Pani".