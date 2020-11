Małgorzata Socha rozbawiła fanów. Powalił ją prezent od teściowej

Małgorzata Socha wciąż jest jedną z najbardziej wziętych polskich aktorek. Gra w filmach, ma stałe role w serialach, a do tego co jakiś czas podpisuje kontrakty na wielkie kampanie reklamowe. Jest twarzą między innymi marki Apart i musimy przyznać, że jej ogromna klasa świetnie wpisuje się w wizerunek luksusowej marki. Aktorka promuje również dużą sieć sklepów meblowych.

I choć nawiązanie do reklamy było oczywiste samo w sobie, a i Małgorzata Socha oznaczyła firmę w poście, jej zdjęcie powaliło fanów. Aktorka naprawdę ich rozbawiła. Niektóre komentarze były jednak nawet jeszcze zabawniejsze. Obserwatorki chwaliły się najgorszymi prezentami, jakie otrzymały: "Od teściowej na urodziny dostałam jej starą wagę kuchenną, bo sobie kupiła nową... Byłam w szoku", "Moja teściowa zawsze podarowuje mi to, co jej dałam rok wcześniej", "Nie ma to jak otwarte opakowanie delicji i jedna zjedzona" - pisały rozbawione fanki.