Małgorzata Tomaszewska jak hollywoodzka gwiazda. Postawiła na elegancję

To oni dbają o to, żeby widownia, ta pod sceną i przed telewizorami, dobrze się bawiła. Na prowadzących podczas sylwestrowych koncertów spoczywa ogromna odpowiedzialność, ale jest to też doskonała okazja, żeby "zabłysnąć". Wielu konferansjerów stara się zbyt mocno. Małgorzata Tomaszewska do tej grupy się nie zalicza.