Małgorzata Tomaszewska: "Sport to czasem lepszy nauczyciel niż rodzice"

Małgorzata Tomaszewska to córka Jana Tomaszewskiego, byłego bramkarza reprezentacji Polski, medalisty igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata. Jako dziecko miała marzenie, by zostać bramkarką. Na początku trenował ją ojciec, ale przez niego bardzo szybko się zniechęciła do gry.

- Ze sportem jestem związana do dziś. Daje mi energię i psychiczny odpoczynek - dodała. - Mnie wychował sport i uważam, że to świetny nauczyciel. Śmiem nawet twierdzić, że czasem lepszy niż rodzice. Obozy, trenerzy, którzy je prowadzą, kształtują charakter i dyscyplinują - przyznała, gdy zapytano o jej syna Enzo, którego "chce wychować w sportowym duchu".

- Rodzice często powtarzali mi takie zdanie: "Rzuć za siebie, a znajdziesz przed sobą". Niosę ten przekaz w sercu i chciałabym, żeby na pewnym etapie swojego życia zrozumiał je także mój syn. Chodzi o to, by nie bać się pomagać innym, dawać z siebie tyle, ile można, bo prędzej czy później to do nas wróci - odpowiedziała na pytanie o to, co wyniosła z domu rodzinnego.