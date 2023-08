Małgorzata Tomaszewska w basenie. Fani zwrócili uwagę na jedno

Być może dlatego w tym roku gwiazda TVP wybrała się za granicę, by w tym szczególnym dla siebie czasie odpocząć, nie ściągając na siebie uwagi fotoreporterów. Mimo to Małgorzata Tomaszewska nie zapomina o swoich fanach, pokazując w sieci to, na co ma ochotę. Niedawno zamieściła na Instagramie kolejne wakacyjne zdjęcie. Tym razem przyszła mama nie pochwaliła się jednak ciążowym brzuszkiem, lecz pokazała, jak sobie dogadza.