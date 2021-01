Małgorzata Walewska dostała złą diagnozę. Ledwo uszła z życiem

Małgorzata Walewska to temperamentna artystka, która mimo pandemii ma ręce pełne roboty. Trwały nagrania do programu "Twoja twarz brzmi znajomo", a i podczas sylwestra miała szansę wystąpić na gali Polsatu, gdzie zaśpiewała "Time to Say Goodbye" w duecie z przebranym za Andreę Bocelliego Czadomanem.