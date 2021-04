Malowanie pisanek w bikini? Małgorzata Socha udowadnia, że się da

Małgorzata Socha wciąż jest jedną z najbardziej wziętych polskich aktorek. Gra w filmach, ma stałe role w serialach, a do tego co jakiś czas podpisuje kontrakty na wielkie kampanie reklamowe znanych marek.

Tegoroczne święta Małgorzata Socha postanowiła spędzić z rodziną na Teneryfie. I choć ostatnio mieliśmy w Polsce dość wysokie temperatury, to i tak nie równają się one z tymi, w których wypoczywa aktorka. Oczywiście nieco od internautów oberwała za to, że wyjechała w pandemicznych czasach. To jednak nie zepsuło jej urlopu.