Mama Wiśniewskiego opisała swoje życie. Wypłynie tragiczna przeszłość

Grażyna Wiśniewska napisała książkę o życiu swoim i rodziny. Opisała swoją walkę o życie w trzeźwości, której kulminacyjny moment przypadł na 2004 r., gdy limuzyna wynajęta przez Michała zabrała ją z łódzkiej meliny do kliniki odwykowej w Warszawie. Według zapowiedzi nie zabrakło w książce historii artysty i jego problemu z uzależnieniem. Wiśniewski w programie Newsroom odniósł się do zbliżającej się premiery. - Cieszę się, że rozliczyła się ze swoją przeszłością. To jest bardzo ważne. Myślę, że forma autoterapii jest ważna dla każdego człowieka - przyznaje. Zaznaczył, że alkoholizm to dalej temat tabu w Polsce. - To jest rzecz wstydliwa. Dla mnie absolutnie nie - przyznał Wiśniewski. Posłuchajcie.

