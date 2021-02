Mamiko walczy z hejtem. Odpowiedziała na nienawistny komentarz

Obecność Mamiko w Internecie to rzecz jasna nie tylko pokazywanie swojego ciała, ale to na tym punkcie spotyka ją najwięcej nieprzyjemnych komentarzy.

Jedno z najnowszych zdjęć na instagramowym profilu Mamiko to jej fotka w bikini. I choć dziewczyna ma piękną figurę, nie uchroniło jej to przed wrednym komentarzem: "Ooo ku**wa, utyłaś" - napisał jeden z internautów.

Mamiko szybko odpowiedziała hejterowi: "I co z tego? Kilka miesięcy na kwarantannie z pysznym jedzonkiem, bez ruchu robi swoje, ale to mam się teraz ukrywać? Na basen nie iść?" - zapytała. "Choćby każdy był takim chamem jak ty, to i tak będę robić to, na co mam ochotę, ale jedno jest pewne: na pewno będę przy tym kulturalna" - dodała.