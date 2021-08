Maneskin w Gdyni. To było prawdziwe widowisko

Wielki entuzjazm widzek i widzów wzbudzały własne utwory grupy, zwłaszcza najnowszy przebojowy singiel "I Wanna Be Your Slave". Ale największy szał wybuchł pod sceną kiedy zabrzmiały z niej starsze i nowsze rockowe klasyki: "I Wanna Be Your Dog" The Stooges, poprzedzone krótkim wykładem o wielkości Iggy'ego Popa czy połączone covery utworów zespołów Arctic Monkeys i The Killers.