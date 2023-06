Manowska łączy innych w pary, sama chciałaby założyć rodzinę. "Nie mam na to wpływu"

- Pragnienie we mnie jest. Chciałbym mieć rodzinę. Ale nie mam na razie powodu, by odczuwać brak. To jest marzenie, by dzielić życie z drugim człowiekiem. Nie mam wpływu na to, czy ktoś odpowiedni pojawi się w moim życiu, więc się już na tym nie skupiam. Dzięki temu jest łatwiej - wyznała w rozmowie ze "Świat i Ludzie".