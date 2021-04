Manowska zdradza, jak spędzi Wielkanoc. "Będę świętować w bardzo wąskim gronie"

Marta Manowska należy do osób, które stosują się do zaleceń wobec panującej pandemii koronawirusa. Dostosuje się do nich również w najbliższe święta. Doradza, na czym warto się skupić w tym wyjątkowym czasie.

Marta Manowska spędzi święta skromnie Źródło: AKPA, AKPA , Fot: Niemiec