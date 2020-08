Gwiazdorska para w żałobie. Stracili dwoje dzieci w ciągu roku

Ciara Janson to brytyjska aktorka znana m.in. z serialu "Życie w Hollyoaks ". W innych zakątkach Europy jest kojarzona przede wszystkim jako żona Mansa Zelmerlowa, jednego z najpopularniejszych szwedzkich wokalistów, który w 2015 r. podbił serca publiczności na Eurowizji , wygrywając konkurs z piosenką "Heroes". Ciara i Mans w 2018 r. zostali rodzicami Alberta Ossiana, a rok później wzięli ślub w Chorwacji. Od tamtego czasu bezskutecznie starają się o powiększenie rodziny.

Smutną wiadomość potwierdziła też jego żona, która znalazła w sobie siłę, by opisać całą sytuację na Instagramie.

"Niestety straciliśmy nasze małe dziecko. To drugie 'ciche poronienie', którego doświadczyliśmy w tym roku" – napisała 33-latka. "Zamierzam spędzić trochę czasu z dala od mediów społecznościowych, aby to wszystko przetworzyć, wyleczyć i spędzić czas z moją bardzo cenną rodziną".

Ciara podkreśliła, że swoją wiadomością nie chce zasmucać lub zniechęcać innych kobiet w ciąży lub tych, które marzą o dziecku. "To bardzo niezwykłe, że zdarzyło się dwa razy z rzędy w późnym etapie ciąży. Niech ten wpis was nie martwi. To po prostu nie był nasz rok" – dodała pogrążona w żałobie aktorka.