Manuela Gretkowska o "Patointeligencji": "To powinien być hymn w szkołach"

Manuela Gretkowska skrytykowała dyrekcję Batorego za to, że protestuje przeciw nieuprawnionemu użyciu wizerunku Liceum w utworze "Patointeligencja".

W obronie Maty wypowiedziała się Manuela Gretkowska. Na swoim profilu na Facebooku napisała: "Liceum Batorego protestuje przeciw nieuprawnionemu użyciu "jego wizerunku" do "Patointeligencji". Dyrekcja konsultuje się z prawnikami. Ktoś narzygał na dziedziniec prestiżu i trzeba to uprzątnąć, poperfumować obłudą. Patologią jest zakłamywanie prawdy, a nie rapowanie o niej".

"Patointeligencja" nie uraża wizerunku szkoły, ona go obnaża. I do tego wzywa się prawników?! Cała Polska jest za fasadą niewygodnej prawdy. Na tym polega dramat, że nie umiemy się z nią zmierzyć. Czy to ogłupiały suweren, wykastrowana opozycja, katolicy, kobiety. Zadowalamy się udawanką, a gdy chłopak to ujawnia, staje się kozłem ofiarnym.