Marcelina Ziętek: gwiazdka produkcji TVN nową wybranką Piotra Żyły

W 2018 roku, z wielkim hukiem, którego echa słychać zresztą do dziś, rozpadł się związek Piotra i Justyny Żyłów. Byli małżonkowie od czasu do czasu wciąż wymieniają się pod swoim adresem nieprzyjemnymi epitetami, głównie za sprawą mediów społecznościowych. Niedawno znów doszło między nimi do ostrej wymiany zdań, a jej powodem była m.in. obecna partnerka narciarskiego skoczka, której wyraźnie nie akceptuje Justyna Żyła. Jak ustalił portal pudelek.pl, wybranką Piotra Żyły jest młodsza o niego o 10 lat aktorka, znana głównie z paradokumentalnych produkcji TVN.