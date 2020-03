Marcin Bosak apeluje ws. koronawirusa. Zwraca się do rządzących

Pandemia koronawirusa zmieniła nie tylko organizację wydarzeń publicznych, ale wtargnęła przede wszystkim w codzienność ludzi. Służba zdrowia robi, co może, by pomagać w leczeniu obywateli i przestrzegać ich przed ryzykownymi zachowaniami.

"Wszyscy, którzy to przeczytacie, błagam, zostańcie w domu. Inaczej poświęcenie wielu lekarzy i innych służb będących na pierwszej linii walki z wirusem, nie ma sensu. To nie są ferie. To nie sen, z którego się jutro obudzimy. To wszystko się naprawdę dzieje. Zanim wyjdziecie spotkać się z przyjaciółmi nad Wisłę lub z dzieckiem do parku, pomyślcie, że właśnie tak zrobili Włosi, którym głęboko współczuję i chce mi się płakać, gdy widzę setki ciężarówek wywożących ciała do kremacji" - zaczął swój wpis Bosak.