Marcin Bosak został pobity na oczach dzieci. "Miał więcej szczęścia niż rozumu"

Prokuratura okręgowa w Warszawie potwierdziła, że "25-letni mężczyzna jest oskarżony o to, że wspólnie i w porozumieniu z inną osobą brał udział w pobiciu Marcina B". Teraz do sprawy odniosła się Anna Bosak, siostra aktora, która przyznała, że o wszystkim dowiedziała się z mediów społecznościowych. Do zdarzenia doszło 21 kwietnia, a ona dzień wcześniej miała urodziny i z tej okazji poleciała z mężem do Grecji.