Marcin Gortat zakłada nowy biznes. Razem z jego partnerką wybudują fabrykę

Oscary 2020: "Boże Ciało" walczy o nagrodę. O nominacji rozmawialiśmy z Marcinem Gortatem

- Chciałbym wyprodukować film, zobaczyć jak to wygląda, jak się to tworzy. Pozyskaliśmy prawa do filmu o Andrzeju Zausze. (...) Wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy film - zdradził Gortat w "Dzień dobry TVN".