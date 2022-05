Marcin Hakiel dopiero co rozstał się z Cichopek. Już pozuje z wózkiem. Chce mieć kolejne dziecko?

Póki co Hakiel jest ojcem 13-letniego Adama i 9-letniej Heleny. Z Cichopek dzieli się opieką nad dziećmi, w sieci dokumentując wspólnie spędzony czas. To nie podoba się niektórym fanom, którzy uważają, że chwalenie się zdjęciami z synem i córką może wyglądać jak ściganie się z byłą partnerką o to, kto jest lepszym rodzicem.