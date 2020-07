Marcin Hakiel na wakacjach, a Katarzyna Cichopek w pracy. Co spowodowało rozłąkę?

Katarzyna Cichopek i jej mąż Marcin Hakiel przyzwyczaili nas już, że większość rzeczy robią razem - często nawet tych zawodowych. I choć czas pandemii nie zwiastował u nich sielanki ze względu na problemy z pracą, to zakochani co rusz pokazywali w sieci, że cieszą się swoim towarzystwem.

– To był męski wypad. Nawet gdyby żona nie musiała pracować, to by z nami nie pojechała – wytłumaczył "Faktowi" tancerz.