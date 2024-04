Marcin Hakiel o aferze wokół Dagmary Kaźmierskiej. Postawił sprawę jasno

Marcin Hakiel o aferze wokół Dagmary Kaźmierskiej w "TzG". Postawił sprawę jasno

Zakończenie ostatniego odcinka "TzG" odbiło się szerokim echem wśród widzów - w sieci nie brakowało bowiem głosów przekonujących, że to jakoby Kaźmierska to powinna była pożegnać się z show. Marcin Hakiel w rozmowie z Pudelkiem tuż po zakończeniu odcinka wyznał, że on i Dagmara zdają sobie sprawę, że poziom ich tańca odstaje od tego, co prezentują pozostałe pary. Stwierdził jednak, iż jego podopieczna robi postępy, przy okazji zaznaczając, że "TzG" jest przede wszystkim programem rozrywkowym. Hakiel udzielił też ostatnio wywiadu Plejadzie i w rozmowie po raz kolejny skomentował zamieszanie wokół obecności Kaźmierskiej w tanecznym show.