Marcin Hakiel spodziewa się kolejnego kroku Katarzyny Cichopek. Będzie rozwód kościelny?

Do ujawnienia miłosnej relacji Cichopek i Kurzajewskiego doszło poniekąd z przymusu, za sprawą złośliwego komentarza byłej żony dziennikarza Pauliny Smaszcz. To ona zasugerowała, że ich romans trwa od czasu nagrań do "Czaru par", który pojawił się w ramówce TVP jesienią 2019 r.