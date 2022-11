Marcin Łopucki ostro skrytykował Jarosława Kaczyńskiego. Poszło o pijące kobiety

- Musimy doprowadzić, chociaż to może najtrudniejsze, żeby powróciła prawda. Oczywiście ktoś się może z nami nie zgadzać, ma lewicowe poglądy, uważa, że każdy z nas w pewnym momencie może powiedzieć, że teraz... jest w tej chwili wpół do szóstej, byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą - mówił Kaczyński spoglądając na zegarek i dodając, że on "by to badał".