Marcin Matczak o sukcesie syna: "Jestem z niego bardzo dumny"

Marcin Matczak, polski radca prawny, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a prywatnie ojciec rapera Maty, był gościem programu "Newsroom". Opowiedział o tym, jak ważne jest budowanie porozumienia międzypokoleniowego. Wyznał też, że napisał książkę o swoim synu i relacji z nim: - Napisałem książkę o historii mojego syna. Ma tytuł "Jak wychować rapera", ale w gruncie rzeczy jest to książka o tym, jak wychować dobrego obywatela. Dobry obywatel powinien być taki, jak dobry raper. Silny, odważny, mówić prawdę, nawet gdy głos mu drży. Jestem z mojego syna bardzo, bardzo dumny i mam nadzieję, że to nie jest jego ostatni sukces. Zapewnił, że ceni twórczość swojego syna: - Muzyka mojego syna, w szczególności te najgłośniejsze utwory, stały się dla wielu rodziców podstawą do nie raz pierwszej takiej rozmowy na tematy ważne. Mata, który szturmem wdarł się na polski rynek – najpierw "Patointelingecją", a potem odpowiedzią na medialny szum wokół niego "Patoreakcją", ostatnio zaliczył kolejny ogromny sukces. Jako pierwszy polski artysta znalazł się na prestiżowej liście Billboard Global 200 z utworem "Kiss Cam".