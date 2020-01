Marcin Meller otarł się o śmierć. "Pociągały mnie przygody"

Marcin Meller nie boi się wyrażać swoich opinii. Z tego powodu wielokrotnie spotkał się z hejtem. W najnowszym wywiadzie wspomina też pracę reportera wojennego.

Marcin Meller kilka miesięcy temu postanowił odejść z "Dzień Dobry TVN". Dziennikarz ma jednak co robić, ponieważ od lat pisze felietony i książki. Chętnie wygłasza swoje poglądy w różnych kwestiach, co zazwyczaj jest szeroko komentowane w mediach.

ZOBACZ: Meller broni Szulim: "Publiczne paradowanie z napisem "CHWDP" to kokietowanie bandytów"

- Przyzwyczaiłem się już do tego, że niezależnie od sprawy, zawsze znajdzie się ktoś, kto napisze mi, żebym spadał do Izraela. Nie przestaje mnie to jednak zdumiewać. Dla wszystkich prawicowców, którzy mnie nie lubią i chcą mi dowalić, jestem "Żydem" z racji tego, że mój ojciec miał żydowskie pochodzenie - powiedział w rozmowie z portalem plejada.pl.