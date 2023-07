Marcin Mroczek się tłumaczy. Internauci oburzeni

Fanów oburzyło takie beztroskie podejście rodziców do jazdy samochodem. "Serio? Bez fotelików. Bez poddupników. I bez pasów!!! Jak cię lubię, tak się włos na głowie jeży. I nie ma znaczenia, że to tylko 5km od domu, albo nie jechałeś szybciej niż 20km/h", "Mądry tatuś, sam się zapiął w pasy, a dzieci latały z tyłu na kanapie!", "Dla mnie to jest niepojęte, mamy wiedzę, jaką mamy, wszędzie trąbią 'zapnij pasy, dziecko w fotelik', crash testy, cuda na kiju, a tu mama i tata dla radości tzw. 'chwili' i rolki na Insta ruszają sobie w drogę z dzieciakami latającymi luzem po tylnej kanapie. Nawet niewielka prędkość to połamane kości, trochę większa to ryzyko śmierci lub kalectwo, praw fizyki się nie oszuka", grzmieli oburzeni fani.