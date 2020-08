Marcin Prokop na zdjęciu sprzed 28 lat. W oczy rzuca się jego bujna czupryna

Marcin Prokop jest jednym z najpopularniejszych prezenterów w polskim show-biznesie. Jednak mimo ogromnej popularności dziennikarz niechętnie opowiada o swoim życiu prywatnym. Nie chodzi na branżowe imprezy, nie pojawia się w plotkarskiej prasie, a to, co publikuje o sobie w sieci, jest dokładnie przemyślane.

Ostatnio na jego profilu na Instagramie pojawiła się fotka sprzed... 28 lat! Tym, co niewątpliwie rzuca się w oczy , jest bujna czupryna Prokopa .

"To niewinne stworzenie to późniejszy baron telewizji śniadaniowej, znany tancerz na balustradzie życia, rozpędzona strzała testosteronu. tu pod wieżą Eiffla, co okazało się pewnym proroctwem. miałem wtedy 15 lat" - napisał.