Marcin Prokop wspomniał o żonie w "Dzień dobry TVN". Chciał wręczyć jej niecodzienny prezent

Marcin Prokop to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych polskich prezenterów. 46-latek od ponad 15 lat zawodowo związany jest z TVN, a widzowie regularnie mogą podziwiać go na ekranie. Obecnie Prokop spełnia się jako juror "Mam talent", niezmiennie pojawia się również w kolejnych wydaniach "Dzień Dobry TVN", gdzie tworzy ekranowy duet z Dorotą Wellman. Prezenterzy znani są z tego, że przed kamerami czują się jak ryby w wodzie i chętnie żartują w studiu. Nie inaczej było również we wtorek, kiedy to po raz kolejny powitali widzów o poranku.