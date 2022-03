Marcin Rogacewicz dał ogłoszenie. Chętni mają zgłosić się do warzywniaka

Właśnie tam pojawiło się ogłoszenie o pracę. "Kochani, nadszedł moment, w którym, by warzywniak mógł się dalej rozwijać, potrzebuję kogoś do pomocy. Zatrudnię osobę z dwiema cechami dla mnie najważniejszymi: by tak samo kochała owoce, warzywa i mój Warzywniak u Aktora jak ja, by umiała ciężko pracować i by była uczciwa (jak ja)" - napisał Rogacewicz.