Marcin Tyszka i Dawid Woliński zakpili z uczestnika "Top Model". "Czasami widziałem faceta"

W programie "Top Model" pojawił się charakterystyczny uczestnik. Jurorzy postanowili z niego zadrwić.

Za nami kolejny odcinek nowej edycji "Top Model". Poznaliśmy już uczestników, którzy dostali się do domu modeli. Zanim to się wydarzyło, oglądaliśmy castingi. Podczas nich przed jurorami stanął Krzysztof, który próbował dostać się do programu już rok wcześniej. Chłopak przeszedł metamorfozę, ale jego barwna osobowość pozostała bez zmian.

Chłopak zakwalifikował się do kolejnego etapu, jednak zanim to się stało, musiał nasłuchać się nieprzyjemnych słów od jurorów.

Podczas castingu Marcin Tyszka zrobił mu sesję zdjęciową. - Widzę nawet jakąś odrobinę testosteronu. Słuchajcie, ja nawet czasami widziałem faceta! – zakrzyknął fotograf.

- Gdzie? – zapytał uszczypliwie Dawid Woliński.

Katarzyna Sokołowska z kolei skrytykowała charakterystyczny sposób bycia Krzysztofa: - Krzysztof, powiem Ci tak, wyglądasz świetnie i mam takie momenty, że kiedy Ty przestajesz z taką manierą się zachowywać, no Boże, mówię, jaki fajny chłopak, ale jak zaczynasz tę swoją gadkę z tym swoim akcentem... No, to jest nie do zniesienia.

Mimo słów krytyki Krzysztof dostał od jurorów 4x tak. Niestety odpadł podczas bootcampów. Kto wie, może za rok wreszcie dostanie się do domu modelek.

Chłopak ma już grono fanów na Instagramie, którzy nie szczędzili mu pochwał:

"Według mnie on jest bardzo barwnym człowiekiem, wydaje się też bardzo sympatyczny i wnosi do programu coś, co jest bardzo fajne, zabawne, naturalne",

"On naprawdę dobrze wygląda i spoko wychodzi na zdjęciach, plus świetna osobowość",

"Prawdziwa ikona".