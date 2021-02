Marcin Wrona trafił do szpitala. Pokazał, co dostał na śniadanie

Marcin Wrona to popularny polski dziennikarz. 52-latek mieszka z rodziną w USA już od 15 lat. Widzowie mogą go kojarzyć przede wszystkim jako korespondenta "Faktów" w Stanach Zjednoczonych. Jednak ostatnio Marcin Wrona został zastąpiony przez Michała Sznajdera. Wkrótce okazało się, że Marcin Wrona wrócił do Polski i odwiedził Kraków - jego rodzinne miasto.