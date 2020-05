Mare-Kate Olsen rozwodzi się z Olivierem Sarkozym

Portal Page Six dowiedział się, że w papierach rozwodowych Olsen napisała, że jej małżeństwo jest skończone i nie da się go już uratować. Co więcej, Mary-Kate napisała, że potrzebuje pilnie przeprowadzenia rozwodu, ponieważ Sarkozy bez jej zgody wypowiedział umowę najmu ich nowojorskiego mieszkania i była aktorka musi wyprowadzić się w poniedziałek 18 maja.