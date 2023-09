Marek Kaliszuk - "Inny nie będę"

Do roku 2015 zagrał ponad dwadzieścia ról w Teatrze Muzycznym w Gdyni i kilka w spektaklach innych teatrów muzycznych w Polsce. Ale w roku 2014 roku bezapelacyjnie wygrał drugą edycję programu Twoja twarz brzmi znajomo, a jego metamorfozy z wcieleniem się w rolę Marii Callas na czele przeszły do historii show! Dla Artysty była to cezura i impuls do całkowitego odejścia od przeszłości musicalowej.