Marek Kondrat wzruszająco o córce: "Marzyłem o niej całe życie"

Marek Kondrat ponad 10 lat temu zrezygnował z kariery aktorskiej, ale wciąż cieszy się ogromną sympatią fanów. Aktor obecnie prowadzi kilka restauracji i sklepów z winami cieszących się dobrymi opiniami . Teraz, kiedy ma trochę więcej czasu, może poświęcać go rodzinie.

Dwa lata temu małżonkowie zostali rodzicami Heleny. Dla aktora to ogromne szczęście.

"Nie obserwowałem ich wzrostu i dojrzewania w tak intensywny sposób, w jaki robię to w tej chwili" - wyznał.

"Bardzo lubię z nią spacerować. Obserwować ją, kiedy biegnie do swoich roślinek, dotyka cytryny, rozcieramy w dłoniach lawendę, by poczuć jej zapach. Uwielbiam jej reakcje. Helenka to prezent od losu. Cieszę się, że mam ją w chwili, gdy mam na nią czas" - powiedział "Rewii" Marek Kondrat.