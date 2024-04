Marek Perepeczko skończyłby dziś 82 lata. Tak wyglądała jego ostatnia rozmowa z żoną

Miłość od pierwszego wejrzenia

I chociaż zawodowo układało mu się średnio, prywatnie nie miał powodów do narzekań. Jeszcze w dziekanacie, kiedy zapisywał się do szkoły teatralnej, poznał Agnieszkę Fitkau, która również chciała zostać aktorką. "Zrobił na mnie piorunujące wrażenie. On twierdził, że ja na nim też. Gdy okazało się, że nie zostałam przyjęta do szkoły, bardziej martwiłam się tym, że stracę chłopaka, który mi się tak spodobał. Może więc był to rodzaj miłości od pierwszego wejrzenia?", opowiadała w "Gazecie Pomorskiej". Pobrali się w 1966 roku, a mimo że ich związek był bardzo burzliwy, bo oboje nie mieli łatwych charakterów, bardzo się kochali. Ta relacja została wystawiona na próbę, kiedy w latach 80. Fitkau wyjechała do Australii, gdzie z powodzeniem zaczęła rozkręcać swoją karierę. Perepeczko tęsknił za ukochaną, aż wreszcie postanowił do niej dołączyć. W przeciwieństwie do żony nie odnalazł się jednak w obcym kraju, czuł się tam obco – i po ponad czterech latach postanowił wrócić do Polski.