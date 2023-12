Marek Piekarczyk miał dziecko z 17-letnią dziewczyną. Chłopczyk zmarł w szpitalu. Poruszające słowa

Marek Piekarczyk dziś znany jest głównie z programów telewizyjnych takich jak "The Voice of Poland", jednak w latach 80. był ikoną muzyki niezależnej. Wielu pamięta go z tamtych czasów. Kilka lat temu zdecydował się na intymny wywiad, który został przekształcony w książkę autorstwa Leszka Gnoińskiego, zatytułowaną "Zwierzenia kontestatora".