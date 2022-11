Marek Sekielski o walce z cukrem. Te produkty były dla niego jak flaszki

- To się zaczęło z pięć, sześć lat temu i narastało z czasem. To było zjedzenie nie dwóch ciastek, tylko paczki. Potrzebowałem coraz więcej i więcej cukru. Czasami działało to jak schemat i byłem nawet poza tym wszystkim, poza kontaktem z samym sobą. Wieczorem musiałem iść do sklepu. Za dziesięć minut zamykali ostatni i biegłem do niego jak po flaszkę, żeby sobie kupić paczkę ciastek czy pudełko lodów. Zawsze miałem zapas na wieczór. Na ogół zjadałem wszystko, co miałem - wyjawił.