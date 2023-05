Margaret, Viki Gabor i KidCutUp dołączą do P!NK na trasie Summer Carnival 2023

15-letnia Viki Gabor to bez wątpienia najpopularniejsza polska gwiazda młodego pokolenia. Jako finalistka The Voice Kids i zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019, Viki wkroczyła do świata muzyki z milionami wyświetleń na Youtubie. Od tego czasu wystąpiła na niezliczonych koncertach i wzięła udział w wielu projektach telewizyjnych. Jesienią 2022 roku Viki Gabor wydała swój drugi album "ID", który został bardzo dobrze przyjęty przez fanów i branżę muzyczną.