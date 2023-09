Plotki nie cichną. Maria Dębska zdradziła, jak sobie z nimi radzi

Mimo iż Maria Dębska nie dała się wciągnąć w rozmowę o swoim związku, zdradziła, jaki ma stosunek do krążących na ten temat plotek. - Staram się tego nie czytać - podsumowała krótko córka znanej reżyserki, Kingi Dębskiej. Ostatnio 32-letnia aktorka pytana o sprawy sercowe wyznała w rozmowie z Pudelkiem, że "jest szczęśliwa" i póki co to musi wystarczyć jej fanom.