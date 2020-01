Maria Konarowska z córeczką na spacerze. Ma wózek lubiany przez gwiazdy

Maria Konarowska to aktorka znana z "Pierwszej miłości" czy "Plebanii", która tak jak wiele innych młodych mam z show-biznesu, zabiera dziecko na spacery w wózku znanej marki. Podkreśla przy tym, że od czasu narodzin Gai nie przykłada uwagi do prezentów i gadżetów.



Maria Konarowska spaceruje z córeczką w wózku za 4 tys. zł (ONS.pl)

Maria Konarowska pod koniec listopada została mamą. Córka Joanny Szczepkowskiej wydała na świat dziewczynkę o imieniu Gaja. Kilka dni później zostały wypisane do domu. To był błąd. "Połóg nie obchodzi się ze mną łaskawie" – mówiła młoda mama na Instagramie, która musiała wrócić do szpitala. Na szczęście po tamtych problemach nie ma już śladu.

"Dzisiaj, kiedy słyszę pytanie: 'A co Ty byś chciała Marysiu, czego potrzebujesz?', to powiem wam, z ręką na sercu, a lubię prezenty, że nic mi nie przychodzi do głowy"- pisała Konarewska na Instagramie.

"Wystarczy, że zerknę do wózka i niczego mi więcej nie trzeba. Mam wszystko"- wyznała młoda mama, która na zdjęciach ze spaceru z wózkiem oznaczyła producenta.

Używany przez nią model w wersji 2w1 (gondola i spacerówka) kosztuje ok. 3,5-4 tys. zł. Dla przeciętnego Polaka byłby to nie lada wydatek, bo choć średnia krajowa wynosi 5 tys. zł brutto, to w zeszłym roku 53 proc. rodaków przyznała się do zarobków mniejszych niż 3 tys. zł na rękę.